Як працює метро Києва: режим роботи станцій та руху поїздів
Метро Києва продовжує працювати в режимі перевезень пасажирів.
Метрополітен працює із 06:00 до 22:00. Орієнтовний інтервал руху поїздів на всіх лініях становить 8-10 хвилин, у години пік інтервал між потягами становить 4-5 хвилин.
Як курсують поїзди:
Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова.
Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки.
Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний хутір.
Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк поїзди проїжджають без зупинки.
Працюють пересадкові вузли: Золоті ворота – Театральна; Площа Льва Толстого – Палац спорту. Пересадковий вузол Хрещатик – Майдан Незалежності залишається зачиненим.
Тариф на проїзд в метрополітені становить 8 грн на одну поїздку.
Під час повітряних тривог, підземні станції продовжують приймати людей як укриття.
Джерело: КП Київський метрополітен