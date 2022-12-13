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Факти / Україна

Як працює метро Києва: режим роботи станцій та руху поїздів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Метро Києва
Фото: Depositphotos

Метро Києва продовжує працювати в режимі перевезень пасажирів.

Метрополітен працює із 06:00 до 22:00. Орієнтовний інтервал руху поїздів на всіх лініях становить 8-10 хвилин, у години пік інтервал між потягами становить 4-5 хвилин.

Як курсують поїзди:

Зараз дивляться

Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова.

Робота метро в Київі - червона лінія

Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки.

Робота метро в Київі - синя лінія

Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний хутір.

Робота метро в Київі - зелена лінія

Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк поїзди проїжджають без зупинки.

Працюють пересадкові вузли: Золоті ворота – Театральна; Площа Льва Толстого – Палац спорту. Пересадковий вузол Хрещатик – Майдан Незалежності залишається зачиненим.

Тариф на проїзд в метрополітені становить 8 грн на одну поїздку.

Під час повітряних тривог, підземні станції продовжують приймати людей як укриття.

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Джерело: КП Київський метрополітен

Джерело: КМДА
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