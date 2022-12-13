Здійснюють ротацію: окупанти вийшли з Новомиколаївки та Михайлівки на Херсонщині
Фото: Генштаб ЗСУ
На Херсонщині командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загарбники прибувають до окупованих населених пунктів, де заселяються у залишені та примусово “звільнені” домівки місцевих жителів.
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Ворог продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, які межують з лінією зіткнення. Найбільше гатять по Антонівці, Чорнобаївці та місту Херсон.
Крім того, 10-11 грудня помічено вихід окупантів із районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області.