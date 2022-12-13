Грудень, 13 в 19:22

Збройні сили України знищили керівний склад 58 загальновійськової армії РФ під час удару по позиціях окупантів у Мелітополі (Запорізька область).

Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 13 грудня.

Зазначається, що також вдалося знищити військову техніку окупантів у районах Енергодара, Токмака та Гуляйполя. Близько 150 путінських солдатів зазнали поранень.

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– Підтверджено ураження противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Так, крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника, – наголосили в Генеральному штабі.

Ворог зазнав втрат і на Луганщині. Там українські військові завдали удару по пункту дислокації особового складу армії РФ у районі населеного пункту Кадіївка.

Унаслідок цього до 60 окупантів загинули, а близько 100 зазнали поранень.

Днями з’являлися повідомлення про серію вибухів в окупованому Мелітополі та великі втрати серед російських військ. За даними радника Офісу президента Олексія Арестовича, внаслідок вибуху в місцевому готелі загинуло близько 200 окупантів.