ЗСУ знищили керівний склад 58 армії РФ у Мелітополі та десятки окупантів на Луганщині – Генштаб
Збройні сили України знищили керівний склад 58 загальновійськової армії РФ під час удару по позиціях окупантів у Мелітополі (Запорізька область).
Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 13 грудня.
Зазначається, що також вдалося знищити військову техніку окупантів у районах Енергодара, Токмака та Гуляйполя. Близько 150 путінських солдатів зазнали поранень.
– Підтверджено ураження противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Так, крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника, – наголосили в Генеральному штабі.
Ворог зазнав втрат і на Луганщині. Там українські військові завдали удару по пункту дислокації особового складу армії РФ у районі населеного пункту Кадіївка.
Унаслідок цього до 60 окупантів загинули, а близько 100 зазнали поранень.
Днями з’являлися повідомлення про серію вибухів в окупованому Мелітополі та великі втрати серед російських військ. За даними радника Офісу президента Олексія Арестовича, внаслідок вибуху в місцевому готелі загинуло близько 200 окупантів.