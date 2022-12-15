Межигір’я та 537 культурних цінностей: ВАКС конфіскував у Януковича рухоме та нерухоме майно

Грудень, 14 в 22:49

Вищий антикорупційний суд задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції України, поданий стосовно колишнього президента України Віктора Януковича та наближених до нього осіб.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.

– Так, ВАКС стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти, а саме – Центр відпочинку та здоров’я та житловий будинок (площею 825,8 кв.м), що знаходяться у с. Нові Петрівці (Вишгородський район, Київська область), декілька машиномісць у підземному паркінгу, квартиру, будинок, судно марки “Бриг”, 100% частки у статутному капіталі ТОВ “Танталіт”, а також у ТОВ “Дом Лєсніка”, грошові кошти у сумі 31 млн грн та $84,9 тис.,- йдеться у повідомленні.

Крім того, у експрезидента конфісковано 537 історико-культурних та матеріальних цінностей, творів мистецтва, серед яких картини, антикварні меблі тощо. Їхня оціночна вартість складає понад €18 млн 778 тис.