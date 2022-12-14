Грудень, 14 в 12:28

Ситуація в енергосистемі України залишається складною через значні пошкодження інфраструктури.

Зберігається дефіцит електроенергії, повідомили в НЕК Укренерго.

– Найскладніша ситуація на Сході – через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників. Усім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії, – йдеться у повідомленні.

Для отримання точної інформації по окремому регіону компанія рекомендує стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік сайтів можна знайти за посиланням.

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