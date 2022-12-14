Грудень, 14 в 15:27

Тазики – це група волонтерів, до складу якої входять переважно айтішники. Вони скуповують старі автівки і переганяють їх на фронт військовим.

У списку волонтерів вже понад 200 машин. Один із засновників спільноти – харків’янин Артем Нікульченко.

Чоловік пригадує, щойно почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну – одразу взявся допомагати військовим. Спочатку купував бронежилети, шоломи, тепловізори та дрони. Згодом – перейшли на автівки.

Зараз дивляться

– Ми спочатку думали, що ось приженемо 2-3 машини, і все. Сподівалися, що війна ось-ось закінчиться. Але натомість – закінчувалися лише гроші. Були часи, коли здавалося, що все – це остання машина. Однак, знаходиться хтось із друзів, хто готовий допомогти. Ми не збираємо гроші офіційно як фонди. Ми стараємося збирати з друзів. 90% друзів з IT, які можуть фінансово допомагати і розуміють, чому це важливо, – розповів Артем Нікульченко.

Найчастіше чоловіки купують повнопривідні джипи, пікапи з відкритим кузовом або низьким задом та буси. Головне – щоб машини можна було переробити під евакуаційні потреби.

Айтішник Олександр Нестерович – експерт з підбору авто. Пригадує, на початку купували старі та дешеві машини, які часто ламалися. Тож з набутим досвідом – напрацювали певні правила.

– Наприклад, авто без історії купувати ризиковано. Адже коли ти приходиш і бачиш власника машини, а не перекупника, це зовсім інша справа, бо можна дізнатися правду про автівку. Інакше – машина може мати приховані дефекти і не доїхати до військових вчасно. Також намагаємося не купувати машини, старіші за 2000-й рік, – розповів Олександр.

Як правило, одне авто обходиться у $4-6 тис. Пікапи трохи дорожчі – до $7 тис. Та й у Європі, як виявилося, старі, але якісні автівки з кожним разом знайти все складніше.

– Таке враження, що у Європі закінчилися пікапи. До того ж і ціни на них злетіли дуже сильно. У Польщі можна таку автівку купити за $10 тис. А в Англії, наприклад, аналогічна коштуватиме $5 тис. Щоправда, авто буде з правостороннім кермом, – зазначив Олександр.

Британська спільнота волонтерів-айтішників теж активно долучилася до допомоги фронту.

Щовихідних переганяють машини з Англії до Польщі. З Кракова автомобілі їдуть вже до України. Найчастіше їх перевозять дівчата.

Ольга Коломієць – одна з них. Жінка родом з Запоріжжя, вже 8 років проживає у Польщі. Дізнавшись про Тазики – одразу згодилася допомагати.

Вже доставила військовим 20 автівок. Каже – нині тішить, що на польсько-українському кордоні є відпрацьована схема проїзду автівок для фронту. Бо ще пів року тому було надто складно перетинати кордон.

– Зараз все набагато простіше. На деяких пунктах пропуску є окремі черги для волонтерських машин, і в принципі, все проходить швидко, якщо немає черги. Тільки заповнюєш документи. Єдине – вони можуть перевірити адресу, за якою ти живеш в Україні, щоб це не була адреса на окупованій території. Вони пояснюють це тим, аби ти не міг допомогти окупантам, – розповіла Ольга Коломієць.

Єдине, нарікає Ольга – на українському кордоні багато часу займає оформлення декларації. А ще – іноді доводиться довго чекати, бо військова частина може невчасно прислати запит на авто.

У команді також є харків’янка Світлана Піддубна. У мирному житті – менеджер з туризму. Нині водійка-волонтерка. Зі своєю родиною змушена була втікати від війни наприкінці квітня.

У Кракові не змогла бути осторонь біди в рідній Україні. Пригадує – перше авто перегнала на прохання друзів із Німеччини, далі – в інтернеті знайшла Тазики. Одразу ж запропонувала свої водійські послуги.

– Найбільше мені приносить задоволення момент, коли я отримую фідбек від військових. Наприклад, мені нещодавно прислали відео з TikTok, де я переганяла машину швидкої допомоги, і знайомий каже: Дивись, твоя швидка працює на фронті, перевозять поранених. І я починаю розуміти, що вже впродовж трьох місяців ця швидка досі на ходу. І я щаслива з того, що вона досі допомагає рятувати життя нашим військовим, – тішиться Світлана.

На кожну автівку волонтери чіпляють наліпки із зображенням херсонського єнота, якого викрали росіяни. Там же і штрих-код, зісканувавши який можна одразу задонатити кошти.

Хлопці та дівчата переконані – Україна поверне не лише всі свої території, а й викраденого єнота. А ще запевняють – їхнього запалу та бажання вистачить, аж поки не закінчиться війна.

Єдине, кажуть, фінансовий ресурс із кожним разом зменшується. Тож команда Тазиків закликає усіх небайдужих долучитися до збору грошей на автівки для військових. Бо лише об’єднавшись, ми зможемо перемогти ворога.

Підтримати Тазики донатами можна за посиланням.

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Фото: Тазики