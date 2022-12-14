Грудень, 14 в 11:23

Вранці 14 грудня російські окупанти атакували Київ та Київську область іранськими дронами-камікадзе.

Українські сили протиповітряної оборони, як завжди, спрацювали на відмінно, знищивши всі 13 ворожих безпілотників.

Як повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, іранські дрони росіяни запустили з боку східного узбережжя Азовського моря. Це вже третя атака ворога з цього напрямку.

Зараз дивляться

Ігнат зазначив, що окупанти вирішили завдати удару саме вночі, оскільки за умов поганої видимості дрони важко виявити.

– Саме радіолокаційні засоби виявляють ці БПЛА, а вже зенітно-ракетні комплекси та інші вогневі засоби їх збивають. Вдень дрони можуть збивати не лише засоби, які мають радіолокаційні станції, але й і стрілецька зброя, тому що ціль видно, – сказав він в ефірі національног телемарафону.

Наслідки атаки дронами-камікадзе

Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю в Шевченківському районі столиці.

Сталося пошкодження даху та віконних блоків 2-х поверхової будівлі без послідуючого горіння. Жертв та постраждалих немає. Ще чотири житлові будівлі зазнали незначних пошкоджень.

– Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали, – повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Також пошкоджень зазнав приватний будинок у селі Вишневе.

На фото, які оприлюднив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, видно дірку в стіні будинку та склі автомобіля.

Пошкодження будинків та робота ППО: що відомо про атаку дронами-камікадзе на Київщину / 2 фотографии

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що під час ранкової атаки окупанти намагалися поцілити в об’єкти критичної інфраструктури, але досягти своїх цілей їм не вдалося.

Реакція на атаку РФ 14 грудня

На ранковий обстріл Київщини відреагувала посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона запевнила, що “більше допомоги вже в дорозі”.

– Прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі, – написала вона.

Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 14, 2022

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк подякував Заходу за ефективні засоби ППО, які захищають Україну.

– Жоден із 13 іранських безпілотників-камікадзе, що летіли сьогодні атакувати Київ, не досяг цілі. Всі були знищені ще у повітрі. Це ознака потужної роботи українських захисників, але також результат підтримки союзників останній місяць. Ваші ППО рятують життя, але маємо ще багато роботи, – написав він.

Жоден із 13 іранських безпілотників-камікадзе, що летіли сьогодні атакувати Київ, не досяг цілі. Всі були знищені ще у повітрі. Це ознака потужної роботи ???????? захисників, але також результат підтримки союзників останній місяць. Ваші ППО рятують життя, але маємо ще багато роботи. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 14, 2022

Президент Володимир Зеленський подякував українським силам протиповітряної оборони за роботу, а також закликав громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.