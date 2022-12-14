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Факти / Україна

РФ випустила понад 1 тис. ракет і дронів за півтора місяця, але не змогла занурити Україну в блекаут – Шмигаль

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

За півтора місяця Росія випустила понад 1 тис. ракет і дронів, але не змогла зруйнувати нашу енергосистему і занурити Україну в блекаут.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Вісім ракетних ударів, понад тисячу ракет і дронів за півтора місяця не змогли зруйнувати нашу енергосистему, але головне – не змогли зруйнувати стійкість українців, – зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, зараз із підтримкою міжнародних партнерів, “з масою запчастин, що направляються”, просуватиметься відновлення української енергетичної інфраструктури.

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Також прем’єр-міністр повідомив, що в Україні вже створено паралельну незалежну інфраструктуру виробництва електроенергії через генератори.

– Українці дуже швидко і з дуже високою інтенсивністю адаптуються та мобілізуються, тому нас їм (росіянам -Ред.) не зламати, ми точно пройдемо цю зиму, – наголосив він.

Зазначимо, що сьогодні вранці РФ атакувала Київ та область іранськими дронами-камікадзе типу Shahed.

Силам протиповітряної оборони вдалося збили 13 безпілотників. Уламок від дрону пошкодив дві адмінбудівлі у Шевченківському районі столиці.

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