Грудень, 14 в 12:41

Окупанти намагаються атакувати українські об’єкти в темну пору доби, бо це дає змогу заплутати українську систему протиповітряної оборони.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він розповів, що дрони-камікадзе летіли зі східного напрямку – з узбережжя Азовського моря. Це вже третя атака дронів-камікадзе звідти.

Зараз дивляться

– Зрозуміла тактика, притаманна їм, – використання цих БПЛА вночі. Це умови поганої видимості, бо вночі їх візуально важко виявити тими засобами, які їх збивають: це і стрілецька зброя, і зенітні гармати. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють ці БПЛА, а вже зенітно-ракетні комплекси та інші вогневі засоби їх збивають. Використовуючи річища річок, противник розвідує наші слабкі та сильні місця. Все це ворог виявляє і робить розвідку напередодні завдання ударів, таким чином намагається уникнути влучання нашої ППО, – сказав Ігнат.

Він додав, що українська ППО працює доволі успішно.

– Як бачите, результат доволі таки непоганий – 13 дронів збито. Уточнюється інформація, яка саме була їхня кількість. І трошки згодом оприлюднимо, – заявив він.

Ігнат сказав, що під час перших атак дронів росіяни вишукували слабкі місця української системи протиповітряної оборони.

– Із початку їх застосування у середині вересня (перший дрон, який в Куп’янську був збитий протиповітряною обороною), з того часу вони вишукували слабкі місця та дивилися, як українські сили оборони будуть їх збивати. Фактично припинили використовувати їх вдень, хоча інколи використовують. Зазвичай використовують вночі – починаючи з 23-ї години, в нічний час і аж до ранку, як сьогодні, – пояснив речник Повітряних Сил.

Нагадаємо, близько 6 ранку 14 грудня росіяни атакували Київ та область дронами-камікадзе.

Фото: defenseindustrydaily.com