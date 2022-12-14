Грудень, 14 в 1:36

Сполученим Штатам невідомо, чи використовується не за призначенням зброя, яку надають Україні в рамках військової допомоги для протистояння окупаційні армії Росії.

Про це під час пресбрифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

– Станом на зараз у нас немає жодної перевіреної інформації, яка б вказувала на те, чи наявні випадки перенаправлення допомоги Україні в незаконних цілях. І, я вважаю, що результати на полі бою в цьому випадку говорять самі за себе, – сказав він.

Прессекретар Міноборони США додав, що Пентагон і надалі спостерігає, як українці вкрай ефективно використовують зброю, надану Сполученими Штатами для захисту Української держави та відвоюванні своєї території.

Зараз дивляться

Патрік Райдер додав, що американське оборонне відомство також не бачить активності Збройних сил Білорусі або ворожих російських військ біля північних кордонів України.

– США не спостерігають активності Білорусі на українсько-білоруському кордоні, – наголосив речник Пентагону.

Раніше американський телеканал CNN повідомив, що Адміністрація президента США Джо Байдена завершує підготовку планів щодо надання Україні системи протиракетної оборони Patriot.

Нещодавно радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк спрогнозував, що Україна швидко отримає від партнерів усю необхідну номенклатуру зброї, зокрема комплекси Patriot, танки Abrams та Leopard.

А міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна може отримати американські ЗРК Patriot вже на наступному етапі війни.

Джерело: Department of Defense