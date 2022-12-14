Грудень, 14 в 13:49

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що мобілізація в Україні триває вже близько 10 місяців.

За цей час, за його словами, на військову службу призвали велику кількість людей до особового складу. Наразі темпи мобілізації знизились.

Про це Горбач розповів в інтерв’ю НВ.

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Він попередив, що у випадку зміни ситуації на фронті може відбутись неочікуване посилення мобілізації, проте наразі таких подій, які вимагають посиленого призову, немає.

– Оголошення мобілізації в РФ було майже очікуваним. Тому все це було враховано заздалегідь… Нема таких “хвиль”, пов’язаних якось із тими заходами в РФ, – сказав начальник.

За його словами, наймасштабніший рівень темпів мобілізації природньо був на початку повномасштабного вторгнення – лютий-березень.

– Зараз вона проходить у плановому режимі, і призивається значно менша кількість особового складу для доукомплектування військових частин, – додав Горбач.

Він уточнив, що мобілізація буде продовжена доти, поки не завершаться воєнні дії на українській території.