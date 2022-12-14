Грудень, 14 в 0:51

Ситуація з відключенням електроенергії у Києві покращилось, але досі залишається складною.

Як повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко, відключення електроенергії у столиці скоротились.

Він розповів, що були підключені додаткові потужності електрогенерації, завдяки чому Україна сукупно отримала додатково 1000 МВт.

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– Сказати, як це вплине на столицю, поки не можу. Бо фактично цю потужність мають розподілити на всі регіони. До речі, ця тисяча допоможе нам із розумінням графіків. Особливо із питанням, яким розпочну добірку частих: чи є світло у сірій зоні графіку? Так, під час світло-сірої зони, яка в графіку позначає час можливих відключень, світло є. І я впевнений, що завдяки сьогоднішньому зростанню світла стане більше, – написав він.

Коваленко також розповів, що наразі проблема з електропостачанням є комплексною – і в генерації, і в мережах.

– Генерація зростає, але ще не до такого рівня, як була до обстрілів. Але навіть якби вона була повноцінною, її не змогли б передати через пошкодження мереж. Мережі ремонтуються, але це потребує часу, – пояснив він.

Гендиректор YASNO пояснив, що ситуація, коли понад 8 годин немає світла, не є нормальною.

– Швидше за все, у вас локальна аварія. Зверніться до ОСББ/ЖЕК, які мають свої канали спілкування з колегами з ДТЕК Київські електромережі. Так зможете швидко отримати оперативну відповідь, – пояснив він.

Коваленко зазначив, що Україна зараз не експортує електроенергію. А також наголосив, що у відсутності електроенергії в споживачів винна лише Росія.

– Ні влада, ні енергетики не відключають людей просто тому, що комусь захотілося. Тому нам залишається лише утеплюватися і донатити на ЗСУ, – додав гендиректор енергокомпанії.

Нагадаємо, 13 грудня на за результатами Форуму з економічної стійкості та реконструкції України у Парижі уряд підписав з ЄБРР договір гарантій щодо проєкту екстреного відновлення мережі електропередач Укренерго обсягом €300 млн.

Джерело: Сергій Коваленко