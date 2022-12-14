Грудень, 14 в 11:24

Російське керівництво почало використовувати в штурмових операціях найманців, завербованих приватною військовою компанією Вагнер Євгена Пригожина, якого ще називають кухарем Володимира Путіна.

Як повідомляє Центр національного спротиву, у бій кидають завербованих злочинців. ЦНС наголошує, що українським Силам оборони дуже важливо повідомляти про їхнє розташування.

– Загалом окупанти завербували 23 тис. ув’язнених, яких використовують під час штурмів як м’ясо. Причиною є те, що їх смерть не резонує в російському суспільстві й тому дає змогу росіянам не думати про втрати. Фактично ворог обмінює життя дешевих бійців на життя українців, – йдеться у повідомленні.

ЦНС зазначає, що зі злочинців, що відбували покарання у тюрмах, формують штурмові загони.

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– Під час штурмів використовують аеророзвідку, завдяки якій командири груп спостерігають за діями підлеглих. Водночас ці втрати не деморалізують ПВК Вагнер, адже кваліфікований особовий склад й керівництво не беруть участі в штурмі, – уточнюється в новині.

ЦНС також додає, що тим часом місцеві партизани на тимчасово окупованих територіях повідомляють про розміщення найманців Пригожина, що дає змогу бити по їхніх пунктах управління та знищувати їхні сили.

Раніше найманці ПВК Вагнер здебільшого виконували функції загороджувальних загонів. Їх ставили за основними силами на передовій, щоб вони розправлялися з тими окупантами, які тікають з поля бою.

З перебігом війни українські Сили оборони знищили багато окупантів, у лави вагнерівців активно почали вербувати ув’язнених. Їм обіцяють хороше грошове забезпечення та погашення судимості.

Як повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW), через вербування у лави окупантів у Росії зменшилася кількість в’язнів на 6,5%. А також ISW заявляв, що в’язні становлять більшу частину найманців ПВК.

Нагадаємо, Росія наказала скидати трупи знищених вагнерівців у мішки без експертизи.

Джерело: ЦНС