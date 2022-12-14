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Факти / Україна

Залежить від ходу війни: Маляр пояснила заяву про нову хвилю загальної мобілізації

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Залежить від ходу війни: Маляр пояснила заяву про нову хвилю загальної мобілізації
Фото: Генштаб ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що прогнози щодо нової хвилі мобілізації в Україні наразі некоректні. Все залежатиме від ситуації на фронті.

Про це вона написала у Telegram.

Маляр зазначила, що деякі ЗМІ неправильно розтлумачили її заяву про мобілізаційні заходи у 2023 році. За її словами, це залежатиме від різних факторів.

Зараз дивляться

Заступниця міністра нагадала, що мобілізацію оголошує своїм указом президент, а загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року і періодично продовжується через агресію РФ.

Окрім того, мобілізаційні потреби розраховують військові.

6 грудня глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що поки потреби у додатковій хвилі мобілізації немає.

Джерело: Ганна Маляр

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