Грудень, 14 в 18:03

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що прогнози щодо нової хвилі мобілізації в Україні наразі некоректні. Все залежатиме від ситуації на фронті.

Про це вона написала у Telegram.

Маляр зазначила, що деякі ЗМІ неправильно розтлумачили її заяву про мобілізаційні заходи у 2023 році. За її словами, це залежатиме від різних факторів.

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Заступниця міністра нагадала, що мобілізацію оголошує своїм указом президент, а загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року і періодично продовжується через агресію РФ.

Окрім того, мобілізаційні потреби розраховують військові.

6 грудня глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що поки потреби у додатковій хвилі мобілізації немає.

Джерело: Ганна Маляр