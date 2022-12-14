Грудень, 14 в 16:43

Служба безпеки України в межах контррозвідувальних заходів знайшла в офісах та помешканнях представників заборонених в Україні Комуністичної партії та партії Русь Єдина зброю, георгіївські стрічки та російські прапори.

Контррозвідувальні заходи проводилися у Києві, Дніпрі й Кривому Розі.

Крім того, працівники спецслужби знайшли у фігурантів склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками з символікою тоталітарного режиму СРСР і методички російських пропагандистів.

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– У них рашисти закликають до підтримки окупаційних угруповань РФ і надають рекомендації щодо насильницького захоплення влади в Україні, – повідомляє СБУ.

Вилучені матеріали направили на експертизу для подальших процесуальних дій.

За даними спецслужби, представники Компартії планували використати ці пропагандистські засоби для проведення агітацій на підтримку “русского міра”, якщо окупантам вдалось би захопити Київ і Дніпропетровщину.

Зброя, рублі та прапори РФ: СБУ провела обшуки у представників заборонених партій / 6 фотографий

Слідчі Служби безпеки розпочали кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

Працівники СБУ Дніпропетровської області вели розслідування взаємодії з Департаментом захисту національної державності Служби безпеки за процесуального керівництва органів прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки проводила обшуки у храмах УПЦ (МП) у Харківській області. За результатами оперативних дій, працівники спецслужби виявили сотні тисяч готівки у різній валюті (зокрема й російських рублях), прокремлівську літературу, а також сухпайки російської армії.