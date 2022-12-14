Збито вже 10 дронів: у Києві чутно повторні вибухи
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Уранці 14 грудня в Києві лунають повторні вибухи.
Тепер, за свідченнями очевидців, гучні звуки чутно в Голосіївському районі.
Міський голова Києва Віталій Кличко наголосив, що за ранок у Київській області та над столицею сили протиповітряної оборони збили загалом уже 10 дронів типу Shahed.
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Джерело: Віталій Кличко