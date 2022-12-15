Генштаб прокоментував можливість тимчасового припинення вогню на новорічні свята

Грудень, 15 в 16:28

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що припинення вогню можливе тільки тоді, коли Росія виведе свої війська з території України.

– Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі, – сказав Громов, відповідаючи на питання, чи можливе тимчасове припинення вогню на Новий рік.

Раніше Володимир Зеленський запропонував Росії на Різдво вивести свої війська з українських територій.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що про виведення військ РФ з України до кінця року “не може бути й мови”.

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Джерело: брифінг в Military Media Center