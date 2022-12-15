Грудень, 15 в 2:13

Підтримку, яку надає Європейський Союз Україні після повномасштабного вторгнення Росії схвалює 74% громадян ЄС.

Про це свідчить соціологічне дослідження Євробарометра, проведене в період з 12 жовтня по 7 листопада 2022 року, повідомляє Європарламент.

У всіх державах-членах ЄС більшість громадян схвалюють підтримку Євросоюзу, водночас найвищі показники підтримки спостерігаються у Швеції (97%), Фінляндії (95%), Нідерландах (93%), Португалії (92%) і Данії (92%).

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Через десять місяців після початку Росією війни проти України, підтримка конкретних заходів, вжитих Європейським Союзом – таких як санкції проти російського уряду або фінансова, військова чи гуманітарна підтримка України – залишається такою ж високою – 73%.

Крім того, останнє опитування Євробарометра підтвердило тверду прихильність європейських громадян не тільки підтримці України, а й цінностям, на яких побудований Європейський Союз.

На запитання про те, які цінності Європейський парламент має захищати насамперед, найчастіше згадують демократію (36%), потім – захист прав людини в ЄС і в усьому світі (29%) і свободу слова та думки (28%). Громадяни хочуть, щоб ці основоположні цінності ЄС охоронялися і захищалися в ЄС і за кордоном.

– Ці ж цінності щодня відстоюють українці після неспровокованого і невиправданого вторгнення російських військ в Україну, – йдеться на сайті Європарламенту.

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола, коментуючи результати опитування, підкреслила роль українців у настроях європейців.

– Російська агресія призвела до жахливих людських страждань і масових руйнувань. Мужність і стійкість українців перед лицем терору вражають. Найкращою відповіддю і підтримкою, яку ми, Європейський Союз, можемо дати, є європейська солідарність і європейська єдність. Українці можуть розраховувати на непохитну підтримку Європейського парламенту, – сказала вона.

Наслідки російської війни в Україні чітко відчуваються європейськими громадянами. Через війну та її наслідки майже дві третини громадян ЄС вважають, що їхнє життя зміниться (65%), що на 4% вище порівняно з квітнем/травнем 2022 року.

Водночас громадяни бачать реальну цінність членства в Європейському Союзі: 72% європейців кажуть, що їхня країна виграла від членства в ЄС.

Відповідаючи на запитання про причини, через які їхня країна отримала вигоду, респонденти найчастіше називають внесок ЄС у підтримання миру та зміцнення безпеки (36%, +6% порівняно з листопадом/груднем 2021 року).

Найбільше зростання спостерігається в Латвії (+16%), Литві (+15%), Естонії (+12%), Нідерландах (+13%), Мальті (+11%) і Польщі (+11%), що вказує на можливий вплив війни Росії проти України, зазначається на сайті Європарламенту.

Серед інших названих причин виділяються вигоди від співпраці між країнами ЄС (35) і внесок ЄС в економічне зростання національних держав (30%).

Довідково

Осінній Євробарометр Європейського парламенту 2022 року було проведено компанією Kantar із 12 жовтня до 7 листопада в усіх 27 державах-членах ЄС. Опитування проводилося очно (CAVI у Чехії та Данії). Загалом було проведено 26 тис. 443 інтерв’ю. Результати ЄС були зважені відповідно до чисельності населення в кожній країні.

Євробарометр – це міжнародний проєкт регулярних опитувань громадської думки, здійснюваний під егідою Європейської Комісії.

Дослідження проводяться в рамках Євробарометра з 1973 року в Європейському Союзі, з 1991 року в Центральній Європі, колишній Югославії та Туреччині. Планові опитування проводяться двічі на рік. Крім того, залежно від потреб Європейської Комісії та інших інституцій ЄС, проводяться додаткові опитування серед цільової аудиторії (наприклад, лікарів, вчителів, власників малих і середніх підприємств), та якісні дослідження.