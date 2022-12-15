Грудень, 15 в 13:18

Попри пожвавлення дій, які можуть свідчити про підготовку Мінська до участі у війні з Україною, Генеральний штаб досі оцінює ймовірність повторного нападу Росії з білоруської території як низьку.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.

Він зазначив, що війська РФ продовжують переміщувати до Білорусі озброєння і техніку. Також росіяни нарощують можливості для завдання авіаударів по Україні з білоруської території.

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Водночас Громов зазначає, що наразі у Білорусі відсутні необхідні компоненти повітряного угруповання, яке може забезпечувати авіадіяльність та підтримку військ під час проведення наступальної операції.

– З урахуванням інших наявних даних можна зазначити, що наразі імовірність проведення ворогом наступальної операції з території Республіки Білорусь залишається низькою, – наголосив він.

Бригадний генерал також розповів, що прикордонний держкомітет Білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в’їзд та перебування громадян у прикордонній смузі в районах Гомельської області, що межують з Київською та Чернігівською областями України.

Також, за наявними даними, в прикордонних з Україною районах Брестській області РБ минулого тижня тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони. Під час проведення бесід кандидатам доводять, що у разі запровадження в країні воєнного стану, їм буде видано зброю та амуніцію, а їхнім основним завданням буде охорона та оборона громад у складі сформованих підрозділів ТрО.

Окрім того, бригадний генерал нагадав, що нещодавно палата представників Білорусі схвалила законопроєкт про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади.

Не виключено, що такі дії режиму Лукашенка є одним із кроків у рамках підготовки до участі у війні проти України, – додав він.

Джерело: брифінг в Military Media Center

Фото: ГУР