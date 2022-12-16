Грудень, 15 в 23:16

На Донбасі продовжуються жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають.

Про це у вечірньому зверненні 15 грудня повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що під час чергового російського обстрілу Херсону сьогодні снаряд поцілив у пункт допомоги Червоного Хреста. Внаслідок атаки загинула парамедик, волонтерка.

– Лише від початку цієї доби Росія вже більше 16 разів обстріляла Херсон! Лише за один день! Знову обстрілювались громади Харківської області. На Донбасі, як і в усі попередні тижні, продовжуються жорстокі російські атаки. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, які можна використовувати для будь-якої оборони, – сказав глава держави.

За словами Зеленського, це можна припинити, лише відстискаючи крок за кроком російських терористів з української землі.

– Шукати нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу, і всіх російських посадовців і пропагандистів – притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять. Роблять проти України і проти свободи як такої, – сказав президент.