Грудень, 15 в 22:33

Ввечері 15 грудня у тимчасово окупованому місті Ірміно на Луганщині стався вибух на російському складі з боєприпасами.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Офіційного підтвердження наразі немає.

У мережі публікують відео, на якому видно, як раптово спалахує склад. На місці події виникла масштабна пожежа та чути звуки детонації.

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