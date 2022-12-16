Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Потужний вибух та пожежа: в Ірміно на Луганщині детонує склад з боєприпасами РФ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Потужний вибух та пожежа: в Ірміно на Луганщині детонує склад з боєприпасами РФ

Ввечері 15 грудня у тимчасово окупованому місті Ірміно на Луганщині стався вибух на російському складі з боєприпасами.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Офіційного підтвердження наразі немає.

У мережі публікують відео, на якому видно, як раптово спалахує склад. На місці події виникла масштабна пожежа та чути звуки детонації.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 295-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Нова “бавовна” в окупантів: у Кадіївці детонував ворожий склад

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка