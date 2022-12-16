Потужний вибух та пожежа: в Ірміно на Луганщині детонує склад з боєприпасами РФ
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Ввечері 15 грудня у тимчасово окупованому місті Ірміно на Луганщині стався вибух на російському складі з боєприпасами.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Офіційного підтвердження наразі немає.
У мережі публікують відео, на якому видно, як раптово спалахує склад. На місці події виникла масштабна пожежа та чути звуки детонації.
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