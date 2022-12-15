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Факти / Україна

Україні потрібні ракети великої дальності, щоб відповідати на удари РФ – Воллес

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Бен Воллес
Фото: Getty Images

Україні потрібні ракети великого радіуса дії. Про це в інтерв’ю Times Radio заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Він зазначив, що Британія може розглянути можливість постачання такої зброї ЗСУ, якщо Росія продовжить обстрілювати громадянську інфраструктуру України.

– Україна має отримати можливість відповідати на такі удари, і це означає, що ми можемо розглянути можливість забезпечити її відповідними засобами, – сказав Воллес.

Крім цього, Бен Воллес не виключає можливості постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow, здатних вражати цілі на відстані понад 250 км.

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Він наголосив на тому, що подібні питання Міноборони Британії обговорюватиме з українцями, виходячи з їхніх потреб та технічних можливостей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 295-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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