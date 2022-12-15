Україна може отримати Patriot швидше, ніж всі думають – Мусієнко

Грудень, 15 в 15:29

Багато розмов та повідомлень навколо американських зенітно-ракетних комплексів Patriot можуть свідчити про те, що вони вже готуються до відправки в Україну.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив військовий експерт Олександр Мусієнко.

– Ми вже маємо у використанні радари Sentine, які інтегровані і використовуються системою Patriot. Вони так само використовуються системою NASAMS. Тому навчання наших військових, на мою думку, не буде тривалим. Більш того, я не виключаю, що ці оголошення почали з’являтися більш активно якраз через те, що Patriot вже готуються до відправки, – наголосив він.

Що ж до підготовки наших військових, то, як зазначив Мусієнко, цей процес точно не розтягнеться на рік – ймовірно, це може зайняти кілька тижнів, враховуючи, що з радарами вони знайомі, з приципами роботи також.

Зараз дивляться

Експерт нагадав, що зараз немає точної інформації про надання Іраном балістичних ракет РФ, проте домовленість є, і саме система Patriot здатна протистояти ударам цієї зброї.

Два дні тому американський телеканал CNN з посиланням на джерела в Білому домі повідомив, що адміністрація американського лідера Джо Байдена завершує підготовку планів щодо надання Україні системи протиракетної оборони Patriot.

Більш того, про відправку Patriot до України може бути оголошено вже цього тижня.

Інше американське видання – газета The Washington Post Пентагон – 14 грудня написало, що Джо Байден підпише план з постачання Patriot в Україну лише після звіту Пентагону про підготовку та обслуговування, юридичні аспекти передачі та її вплив на готовність американських Збройних сил.

Водночас глава Міноборони України Олексій Резніков вважає, що Київ може отримати американські ЗРК Patriot вже на наступному етапі війни.