Грудень, 15 в 22:41

Якщо Україна під час звільнення своїх територій зупиниться на лінії, яка була станом на 23 лютого 2022 року, це не буде фіналом розв’язаної РФ повномасштабної війни.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню The Economist.

– Це не було б фіналом, тому що ніхто не розуміє, що таке гарантії безпеки. Ми мали Будапештський меморандум. Мені сказали: Не бійтеся, все добре, ядерної зброї немає, і це правильний шлях, і весь світ туди йде. Але весь світ не прийшов, як ми бачимо, – наголосив президент.

Зеленський нагадав, що Україна віддала свій ядерний арсенал в обмін на гарантії безпеки, які не спрацювали. Натомість РФ порушила Статут ООН та міжнародне право, коли напала на нашу державу.

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– Чому лише Україна сплачує таку високу ціну? Ми вдячні нашим прибічникам, але платимо лише ми, – заявив український лідер.

Зеленський зазначив, що саме тому Україна має повернути всі свої території в міжнародно визнаних кордонах 1991 року, інакше війна поновиться. Президент нагадав, що наша країна не є членом НАТО, а тому не має гарантій безпеки.

Крім того, немає впевненості, що під час нової повномасштабної агресії РФ західні партнери так само допомагатимуть Україні зброєю.

– Чому я проти заморожування цієї війни? Тому що ми це вже бачили на Донбасі. Вони забирають частину території, а потім заморожують ситуацію там на деякий час, щоб стати ще більш сильними окупантами, готовими до ще однієї окупації, от і все, – пояснив президент.

Глава держави уточнив, що світ повинен дипломатично, економічно, санкціями та ізоляцією демонструвати РФ, що за агресію потрібно платити.