Грудень, 15 в 11:56

Колишньому дільничному інспектору патрульної поліції в Краматорську та Слов’янську заочно повідомили про підозру у держзраді. Під час окупації він добровільно погодився працювати на російські окупаційні війська.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, з квітня по липень 2022 року підозрюваний зрадив присязі працівника правоохоронного органу України.

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Перебуваючи в окупованому місті Лиман, він добровільно погодився на співпрацю з ворогом та обійняв псевдопосаду у так званій народній міліції ДНР, – йдеться в повідомленні.

Колишній правоохоронець доставляв затриманих та заарештованих цивільних до місць примусових робіт. Громадян змушували збирати тіла загиблих військових та мирних мешканців на території міста.

Колаборанту інкримінують вчинення державної зради в умовах збройного конфлікту (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування проводить ДБР.

Раніше стало відомо, що під час ексгумації на місці найбільшого масового поховання в Лимані поліція виявила тіла 111 цивільних і 35 військових ЗСУ. Наразі в Лимані встановлено 25 стихійних поховань, там працюють слідчо-оперативні групи. Загалом у визволених населених пунктах таких захоронень виявлено вже 58.