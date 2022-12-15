Змушував цивільних збирати тіла загиблих. Експоліцейському Донеччини інкримінують державну зраду
Колишньому дільничному інспектору патрульної поліції в Краматорську та Слов’янську заочно повідомили про підозру у держзраді. Під час окупації він добровільно погодився працювати на російські окупаційні війська.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, з квітня по липень 2022 року підозрюваний зрадив присязі працівника правоохоронного органу України.
Перебуваючи в окупованому місті Лиман, він добровільно погодився на співпрацю з ворогом та обійняв псевдопосаду у так званій народній міліції ДНР, – йдеться в повідомленні.
Колишній правоохоронець доставляв затриманих та заарештованих цивільних до місць примусових робіт. Громадян змушували збирати тіла загиблих військових та мирних мешканців на території міста.
Колаборанту інкримінують вчинення державної зради в умовах збройного конфлікту (ч. 2 ст. 111 КК України).
Досудове розслідування проводить ДБР.
Раніше стало відомо, що під час ексгумації на місці найбільшого масового поховання в Лимані поліція виявила тіла 111 цивільних і 35 військових ЗСУ. Наразі в Лимані встановлено 25 стихійних поховань, там працюють слідчо-оперативні групи. Загалом у визволених населених пунктах таких захоронень виявлено вже 58.