55% міста заживлено. Електропостачання на Харківщині планують повністю відновити до опівночі — ОВА
Станом на зараз у Харкові до електропостачання підключено вже 55% абонентів, в області – 85%.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, було 10 ударів ракетами С-300, а дві крилаті ракети вдалося збити.
– На даний момент ми приступили до відновлення, область підключена на 85%, залишилося кілька громад та районів, де потрібно відновити електропостачання. Щодо Харкова, то вже 55% міста заживлено, десь дві години тому ми почали подавати електроенергію на водоканал та теплові мережі, – сказав Синєгубов.
Він зазначив, що наразі намагаться підключити спальні райони міста.
– Плануємо працювати до опівночі та плануємо до цього часу підключити 100% населених пунктів області та, зокрема, Харкова, – додав він.
Сьогодні, 16 грудня, через ракетні обстріли росіян Харків був повністю знеструмлений, світло в області було з перебоями.
Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов