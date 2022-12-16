Грудень, 16 в 20:13

Станом на зараз у Харкові до електропостачання підключено вже 55% абонентів, в області – 85%.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, було 10 ударів ракетами С-300, а дві крилаті ракети вдалося збити.

Зараз дивляться

– На даний момент ми приступили до відновлення, область підключена на 85%, залишилося кілька громад та районів, де потрібно відновити електропостачання. Щодо Харкова, то вже 55% міста заживлено, десь дві години тому ми почали подавати електроенергію на водоканал та теплові мережі, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що наразі намагаться підключити спальні райони міста.

– Плануємо працювати до опівночі та плануємо до цього часу підключити 100% населених пунктів області та, зокрема, Харкова, – додав він.

Сьогодні, 16 грудня, через ракетні обстріли росіян Харків був повністю знеструмлений, світло в області було з перебоями.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов