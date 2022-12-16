Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Карта бойових дій на 16.12.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На 296-ту добу повномасштабної війни російські війська зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Лиманському напрямку загарбники намагаються покращити тактичне положення.

На Куп’янському та Запорізькому напрямках армія РФ нарощує угруповання.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 16.12.2022

Карта бойових дій 16 грудня 2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 296-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка