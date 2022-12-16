Карта бойових дій на 16.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 16 в 6:18

На 296-ту добу повномасштабної війни російські війська зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Лиманському напрямку загарбники намагаються покращити тактичне положення.

На Куп’янському та Запорізькому напрямках армія РФ нарощує угруповання.

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Карта бойових дій в Україні на 16.12.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 296-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.