Грудень, 16 в 18:01

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати готують черговий пакет військової допомоги для України. Він уточнив, що туди увійдуть засоби протиповітряної оборони.

– Думаю, ви можете очікувати, що в цьому пакеті побачите додаткові засоби протиповітряної оборони, – сказав Кірбі журналістам під час брифінгу 16 грудня.

Уточнити деталі він відмовився.

Крім того, представник Білого дому засудив черговий масований ракетний удар Росії по Україні.

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Він наголосив, що обстріл був спрямований “в основному на цивільну інфраструктуру”, тож так Кремль “знову намагається посіяти страх в серцях українського народу і зробити його життя набагато важчим, оскільки зараз настала зима”.

Раніше стало відомо, що в останній пакет військової допомоги Україні від США вартістю 275 млн доларів входили ракети для пускових установок високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 155-мм боєприпаси, військові автомобілі Humvee та генератори.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена завершує підготовку планів з відправлення в Україну системи протиракетної оборони Patriot. Анонсувалось, що про це мають оголосити вже цього тижня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна веде переговори з США та Німеччиною щодо розміщення систем Patriot в Україні.

Берлін відмовився розмістити свої ЗРК в Україні, але запропонував їх Польщі після інциденту з падінням ракети у Пшеводові.