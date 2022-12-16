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Факти / Світ

ЄС погодив надання допомоги Україні €18 млрд – Шарль Мішель

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
шарль мішель
Фото: Depositphotos

ЄС погодив надання Україні 18 млрд євро в рамках макрофінансової допомоги.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

– Ми схвалили програму допомоги Україні на суму 18 млрд євро. ЄС дотримується свого слова, — заявив Мішель.

Суму буде передано Європейським Союзом Україні протягом 2023 року.

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Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини в Криму з урахуванням умов, що склалися з початком повномасштабного російського вторгнення.

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