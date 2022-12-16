ЄС погодив надання допомоги Україні €18 млрд – Шарль Мішель
ЄС погодив надання Україні 18 млрд євро в рамках макрофінансової допомоги.
Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.
– Ми схвалили програму допомоги Україні на суму 18 млрд євро. ЄС дотримується свого слова, — заявив Мішель.
Суму буде передано Європейським Союзом Україні протягом 2023 року.
Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини в Криму з урахуванням умов, що склалися з початком повномасштабного російського вторгнення.
We are very committed to support Ukraine as much as we can.— Charles Michel (@CharlesMichel) December 15, 2022
→ #EUCO confirmed the €18 billion macro-financial assistance ????????.
→ We welcomed the decision to increase the European Peace Facility.
→ We succeeded in reaching agreement on the 9th package of sanctions. pic.twitter.com/nOMZ6FvMkm