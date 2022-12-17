Грудень, 17 в 17:59

Із Азербайджану до України прибула партія гуманітарної допомоги. Йдеться про десятки промислових трансформаторів та електрогенераторів.

Про це повідомляє азербайджанське державне інформаційне агентство АЗЕРТАДЖ. Інформацію підтвердив і посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

За його словами, допомога вже прямує до регіонів України, які найбільше постраждали внаслідок масованих ракетних атак Росії.

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– Ця допомога зараз є вкрай важливою, адже держава-терорист постійно здійснює обстріли мирного населення України та об‘єктів критичної інфраструктури, – наголосив посол.

За даними агентства АЗЕРТАДЖ, Україна отримала 45 силових трансформаторів і 50 генераторів. Церемонія передачі електрообладнання представнику українського Міністерства енергетики України відбулася 17 грудня в Чернівцях.

Майже 100 трансформаторів та генераторів: Азербайджан передав Україні енергообладнання / 3 фотографии

Це лише перша партія допомоги. Як зазначив тимчасовий повірений у справах Азербайджану в Україні Сабір Рзаєв, загальна вартість електрообладнання оцінюється в близько 1 млн 422 тис. манатів ($837 тис.).

Найближчими днями буде відправлена друга партія гуманітарного вантажу.

Азербайджан надав допомогу у відповідь на запит України для відновлення пошкодженої ударами РФ енергосистеми.

Перша колона з обладнанням, яка складається з чотирьох вантажівок, виїхала до України 10 грудня.

Нещодавно Сполучені Штати передали Україні енергетичне обладнання на суму близько $13 млн.

Як зазначав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в Україну вже імпортовано 500 тис. малопотужних генераторів, а для проходження зими потрібно близько 17 тис. великих установок.

Джерело: Посольство України в Азербайджані, АЗЕРТАДЖ, МЗС Азербайджану

Фото: Посольство України в Азербайджані