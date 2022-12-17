Майже 100 трансформаторів та генераторів: Азербайджан передав Україні енергообладнання
Із Азербайджану до України прибула партія гуманітарної допомоги. Йдеться про десятки промислових трансформаторів та електрогенераторів.
Про це повідомляє азербайджанське державне інформаційне агентство АЗЕРТАДЖ. Інформацію підтвердив і посол України в Азербайджані Владислав Каневський.
За його словами, допомога вже прямує до регіонів України, які найбільше постраждали внаслідок масованих ракетних атак Росії.
– Ця допомога зараз є вкрай важливою, адже держава-терорист постійно здійснює обстріли мирного населення України та об‘єктів критичної інфраструктури, – наголосив посол.
За даними агентства АЗЕРТАДЖ, Україна отримала 45 силових трансформаторів і 50 генераторів. Церемонія передачі електрообладнання представнику українського Міністерства енергетики України відбулася 17 грудня в Чернівцях.
Це лише перша партія допомоги. Як зазначив тимчасовий повірений у справах Азербайджану в Україні Сабір Рзаєв, загальна вартість електрообладнання оцінюється в близько 1 млн 422 тис. манатів ($837 тис.).
Найближчими днями буде відправлена друга партія гуманітарного вантажу.
Азербайджан надав допомогу у відповідь на запит України для відновлення пошкодженої ударами РФ енергосистеми.
Перша колона з обладнанням, яка складається з чотирьох вантажівок, виїхала до України 10 грудня.
Нещодавно Сполучені Штати передали Україні енергетичне обладнання на суму близько $13 млн.
Як зазначав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в Україну вже імпортовано 500 тис. малопотужних генераторів, а для проходження зими потрібно близько 17 тис. великих установок.
Джерело: Посольство України в Азербайджані, АЗЕРТАДЖ, МЗС Азербайджану