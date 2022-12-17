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Факти / Україна

Майже 100 трансформаторів та генераторів: Азербайджан передав Україні енергообладнання

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Допомога Азербайджану

Із Азербайджану до України прибула партія гуманітарної допомоги. Йдеться про десятки промислових трансформаторів та електрогенераторів.

Про це повідомляє азербайджанське державне інформаційне агентство АЗЕРТАДЖ. Інформацію підтвердив і посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

За його словами, допомога вже прямує до регіонів України, які найбільше постраждали внаслідок масованих ракетних атак Росії.

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– Ця допомога зараз є вкрай важливою, адже держава-терорист постійно здійснює обстріли мирного населення України та об‘єктів критичної інфраструктури, – наголосив посол.

За даними агентства АЗЕРТАДЖ, Україна отримала 45 силових трансформаторів і 50 генераторів. Церемонія передачі електрообладнання представнику українського Міністерства енергетики України відбулася 17 грудня в Чернівцях.

Допомога Азербайджану
Допомога Азербайджану
Допомога Азербайджану
Допомога Азербайджану
Допомога Азербайджану
Допомога Азербайджану
Майже 100 трансформаторів та генераторів: Азербайджан передав Україні енергообладнання / 3 фотографии

Це лише перша партія допомоги. Як зазначив тимчасовий повірений у справах Азербайджану в Україні Сабір Рзаєв, загальна вартість електрообладнання оцінюється в близько 1 млн 422 тис. манатів ($837 тис.).

Найближчими днями буде відправлена друга партія гуманітарного вантажу.

Азербайджан надав допомогу у відповідь на запит України для відновлення пошкодженої ударами РФ енергосистеми.

Перша колона з обладнанням, яка складається з чотирьох вантажівок, виїхала до України 10 грудня.

Нещодавно Сполучені Штати передали Україні енергетичне обладнання на суму близько $13 млн.

Як зазначав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в Україну вже імпортовано 500 тис. малопотужних генераторів, а для проходження зими потрібно близько 17 тис. великих установок.

Джерело: Посольство України в Азербайджані, АЗЕРТАДЖ, МЗС Азербайджану

Фото: Посольство України в Азербайджані

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