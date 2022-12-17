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Факти / Україна

Може бути пасткою: ОК Південь про переміщення окупантів із Каховки

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Розбита техніка РФ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Відведення частини російських військ із Каховки та Нової Каховки (Херсонська область) може бути пасткою. Збройні сили України уважно стежать за цією ситуацією.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Вона нагадала, що окупанти використовували подібну тактику і під час звільнення українськими військовими правого берега Дніпра.

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– Під час контрнаступу на правобережжі вони також використовували подібну тактику і довгий час намагалися всіма силами натякати, що залишають позиції, нібито запрошуючи просування наших військ.

Але все ж таки згадаймо про особливості гібридної війни. І такі показові ходи зазвичай можуть містити певні пастки. Тому ми ретельно перевіряємо цю інформацію, але розуміємо, що напрямок їх (військ РФ, – Ред.) руху був проголошений ще на острові Зміїний, – наголосила Гуменюк.

Коментуючи інформацію, що українські військові вже є на лівому березі Дніпра на Херсонщині, вона повідомила, що “відбувається бойова робота”. Проте про деталі, коли настане час, повідомить Генеральний штаб ЗСУ.

– Наші плани реалізуються. Те, що ми говорили, що не збираємося зупинятися, підтверджується, – зазначила Гуменюк.

Вона закликала дати можливість військовим закріпити результат і тільки потім це обговорювати.

Сьогодні зранку Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що російські окупанти проводять передислокацію окремих підрозділів та відводять частину військ із Каховки та Нової Каховки. А серед місцевих жителів вони поширюють інформацію, що залишать Каховку до кінця 2022 року.

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