Грудень, 17 в 7:16

Російські окупанти наразі проводять передислокацію окремих підрозділів та відводять частину своїх військ із Каховки та Нової Каховки Херсонської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Свої підрозділи російські загарбники відводять до селища Нижні Сірогози, що у Генічеському районі.

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Серед місцевих жителів росіяни поширюють інформацію, що вони залишать Каховку до кінця цього року. Тому лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму.

У Генштабі наголошують, що минулої доби наші підрозділи ракетних військ та артилерії завдали ударів по п’яти районах зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.