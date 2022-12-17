Грудень, 17 в 1:11

У Києві за 6 млн гривень продали портрет президента Володимира Зеленського, який був зроблений для обкладинки видання Time.

Як повідомив на своїй сторінці в Instagram український фотограф Олександр Чекменьов, благодійний аукціон, де була продана фотографія, організовував Forbes Ukraine.

За словами Чекменьова, він зробив серію фото Володимира Зеленського України спеціально для журналу Time ще у квітні 2022 року.

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Під час аукціону портретне фото вдалось продати за 6 млн гривень (близько $150 тис.).

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Портрет придбав бізнесмен Олександр Конотопський, який є засновником та CEO-виробником охоронних систем Ajax.

Конотопський займає 28 місце у рейтингу найбагатших людей України за версією Forbes.

За словами фотографа Чекменьова, усі зароблені з фотографії гроші підуть на купівлю генераторів для шкіл у Київській області.

– Усі гроші підуть на придбання генераторів для шкіл у Київській області. А хотілося зібрати гроші на покупку бодай одного генератора для школи до Богданівки, – написав він.

Нагадаємо, у листопаді на американській платформі Julien’s Auctions продали електрогітари Gibson, пофарбовані в кольори українського прапора. Отримані кошти були передані на допомогу Україні. Крім символічного кольору інструментів, на них також різні малюнки та автографи виконавців. На них грали такі музиканти, як Пол Маккартні, Сол Гадсон (Слеш) і члени гурту Rolling Stones.

Фото: chekmenevalexander

Джерело: chekmenevalexander