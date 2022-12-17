Скільки часу потрібно ЗСУ на освоєння ЗРК Patriot – відповіли в Повітряних силах

Грудень, 17 в 10:12

Українські зенітники за кілька тижнів освоїли системи протиповітряної оборони Iris-T та NASAMS. Так спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону відповів на запитання щодо терміну, необхідного для навчання керуванню системами Patriot.

– Я не хотів би анонсувати якесь навчання…Оскільки ця інформація не повинна потрапляти у ворожі вуха. Я вам скажу на прикладі Iris-T та NASAMS. Це сучасні комплекси, які вже ефективно б’ють ворога, фактично зі стовідсотковою бойовою віддачею. На ці комплекси знадобилося кілька тижнів, щоб наші фахівці пройшли відповідне навчання, – пояснив він.

Ігнат наголосив, що керувати такими комплексами вчаться професійні зенітники, які вже мають досвід бойових дій на радянській техніці.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США завершує підготовку планів з відправлення в Україну систем протиракетної оборони Patriot. Анонсувалось, що про це мають оголосити вже цього тижня.

Зараз дивляться

Видання The Washington Post днями написало, що Джо Байден підпише план з постачання Patriot в Україну лише після звіту Пентагону про підготовку та обслуговування, юридичні аспекти передачі та її вплив на готовність американських Збройних сил.