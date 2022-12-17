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Факти / Україна

У Києві після ракетного удару РФ 10 жовтня відновили скляний пішохідно-велосипедний міст

Максим Зайченко
У Києві після ракетного удару РФ 10 жовтня відновили скляний пішохідно-велосипедний міст

У Києві знову відкрили пішохідний міст, тож тепер ним можна ходити.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами міського голови, замінили всі 18 пошкоджених склопакетів для підлоги і 143 перильних скла. Раніше у результаті удару по мосту розбилося 57 стекол, а 86 було пошкоджено. Відновили також перила та троси, натягнуті вздовж моста.

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У Києві після ракетного удару РФ 10 жовтня відновили скляний пішохідно-велосипедний міст / 4 фотографии

Міст уже почистили від снігу і нанесли протиожеледне покриття.

– Тож один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці, – написав Кличко у Telegram.

Нагадаємо, що 10 жовтня під час ракетних ударів РФ по Києву постраждав скляний пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз, відомий також як “міст Кличка”.

Фото: Віталій Кличко

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