У Києві після ракетного удару РФ 10 жовтня відновили скляний пішохідно-велосипедний міст

Грудень, 17 в 12:04

У Києві знову відкрили пішохідний міст, тож тепер ним можна ходити.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами міського голови, замінили всі 18 пошкоджених склопакетів для підлоги і 143 перильних скла. Раніше у результаті удару по мосту розбилося 57 стекол, а 86 було пошкоджено. Відновили також перила та троси, натягнуті вздовж моста.

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Міст уже почистили від снігу і нанесли протиожеледне покриття.

– Тож один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці, – написав Кличко у Telegram.

Нагадаємо, що 10 жовтня під час ракетних ударів РФ по Києву постраждав скляний пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз, відомий також як “міст Кличка”.

Фото: Віталій Кличко