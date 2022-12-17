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Факти / Україна

У найближчій перспективі Україні потрібні танки і літаки для наступальних операцій – генерал Ковальчук

Юлія Соколова, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

У найближчій перспективі Україна потребує поставок зброї від західних союзників, яка призначена для здійснення наступальних операцій.

Про це розповів в інтерв’ю британському каналу Sky News командувач Оперативного командування Південь, генерал-майор Андрій Ковальчук.

– Нам потрібні і танки, і літаки. Нам також потрібна надійна система протиповітряної оборони з ефективністю не менш ніж 95%, – наголосив Ковальчук.

Коментуючи можливість проведення в РФ загальної мобілізації, генерал заявив, що в такому разі Збройним силам України знадобиться більше летальної зброї від партнерів. Він зазначив, що українські захисники впораються з вторгненням таких великих сил окупантів.

Зараз дивляться

– Однозначно так. Я вважаю, що наша позиція та позиція наших партнерів сьогодні мають бути чіткими. Якщо Путін проведе загальну мобілізацію, наші партнери готові надати нам усі сили та засоби, щоб зупинити не трьохсоттисячну, а мільйонну армію, – заявив Ковальчук.

За його словами, йдеться про більш смертоносне озброєння, можливо навіть касетні боєприпаси.

– Нам потрібно більше колективної зброї: не штурмові гвинтівки, а кулемети, не снаряди, а касетні боєприпаси. Є відповідна протидія діям ворога. Ми впевнені, що наші партнери нам у цьому допоможуть – ті, які хочуть, щоб ми перемогли, – додав Ковальчук.

Генерал підтвердив, що в планах України – звільнити півострів Крим, окупований РФ з 2014 року.

– Крим – це обов’язково, це лише питання часу. Ми повернемо кожен квадратний сантиметр нашої території, – наголосив Ковальчук, додавши, що вирішальні події на фронті відбудуться в 2023 році.

Потреби України в озброєнні днями чітко окреслив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, українські військові зможуть вийти на лінію 23 лютого, якщо матимуть 300 танків, близько 700 БМП та 500 гаубиць.

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Джерело: Sky News
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