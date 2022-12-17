Зима буде дуже динамічним часом: Пентагон про контрнаступ ЗСУ та постачання зброї

Грудень, 17 в 10:37

Підвищення боєздатності Збройних сил України відбуватиметься у режимі “високої терміновості”, оскільки очікується, що зима буде динамічним часом на фронті.

Про це в інтерв’ю заявила заступник помічника міністра оборони США з Росії, України та Євразії Лора Купер.

– Зима буде дуже динамічним часом. Я думаю, що деякі люди думають про зиму як час для відпочинку та переобладнання, але ми не бачимо жодних ознак того, що українці зупиняться, і ми, безумовно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися, – зазначила Купер.

Вона наголосила, що на фронті “сьогодні зовсім інша гра”, якщо говорити про навички українських військових, порівняно з тим, коли США вперше розпочали їхнє навчання після того, як Росія вторглася до Криму у 2014 році.

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Купер не підтвердила заяви офіційних осіб США на цьому тижні про те, що Америка готується відправити в Україну комплекси ПРО Patriot, які можуть допомогти збивати російські ракети. Проте додала, що допомога США еволюціонувала, щоб задовольнити нові потреби на полі бою.

– Але я можу підтвердити, що протиповітряна оборона є нашим головним пріоритетом, і ми розглядаємо низку способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби у протиповітряній обороні. NASAMS була частиною цього, – сказала вона.

Купер також підтвердила, що США відправили Україні комплектуючі для ЗРК С-300 для підтримки можливостей ППО до того, як було розгорнуто комплекси NASAMS.

В даний час США не планують постачати Україні високоточні боєприпаси великої дальності, такі як керовані ракети армійського тактичного ракетного комплексу (ATACMS). На сьогоднішній день США відправили боєприпаси керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS) для використання у цих пускових установках. ATACMS мають дальність дії близько 300 км, а GMLRS – близько 90 км.

– Наразі ми вважаємо, що GMLRS дуже ефективна для досягнення величезної кількості цілей, які Україна має вразити. Так що зараз ми дотримуємося (ефективності використання) GMLRS, – пояснила вона.

Тактику російських військ в Україні Купер описала як “м’ясорубку, в яку кидають людей, не зважаючи на величезні втрати”.