Це тероризм! Зеленський розповів про викрадення росіянами дітей співробітників ЗАЕС

Грудень, 18 в 11:43

Російські окупанти викрали дітей співробітників Запорізької АЕС в Енергодарі, а потім шантажували, вимагаючи підписати документи про те, що вони працюють на РФ.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

За його словами, загалом загарбники депортували до Росії до 2 млн українців, серед яких великий відсоток дітей, зокрема багато наших дітей були просто взято в заручники, як на ЗАЕС.

Зараз дивляться

– Там працювали лише наші технічні співробітники. І коли росіяни захопили станцію, вони відправили дітей працівників АЕС нібито відпочити, до якихось таборів на території РФ. Дітей відправили автобусами, а потім сказали, що якщо вони хочуть знову їх побачити, мають підписати документ, що вони працюють на Росію і готові замінити українські паспорти на російські. Що це було – депортація, заручництво? Це тероризм! – вважає глава держави.

Зеленський наголосив, що таких випадків, як з дітьми співробітників ЗАЕС, але пов’язаних з іншим підприємствами, було багато.