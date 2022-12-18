Карта бойових дій на 18.12.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 298-му добу повномасштабної війни російські війська зосереджують зусилля на наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
На Лиманському напрямку ворог намагається відновити втрачене положення.
Карта бойових дій в Україні на 18.12.2022
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.