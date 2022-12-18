Карта бойових дій на 18.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 18 в 6:15

На 298-му добу повномасштабної війни російські війська зосереджують зусилля на наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Лиманському напрямку ворог намагається відновити втрачене положення.

Карта бойових дій в Україні на 18.12.2022

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.