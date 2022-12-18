Київська область повернеться до планових відключень електроенергії орієнтовно 20 грудня.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону голова Київської ОВА Олексій Кулеба, близько половини абонентів регіону залишаються без світла.

– Київщина продовжує відновлюватись після ракетних обстрілів. На цей час у нас з електроенергією може бути лише половина споживачів Київської області. Відповідно, 50% – без електроенергії.

Без електроенергії перебувають не постійно одні й ті ж абоненти, йде переключення. Але ми, на жаль, не можемо поки вийти на графіки. І зараз відбуваються екстрені відключення, – сказав він.