Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Київська область може повернутися до планових відключень світла 20 грудня – Кулеба

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Відключення світла електроенергія
Фото: Pixabay, УНІАН

Київська область повернеться до планових відключень електроенергії орієнтовно 20 грудня.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону голова Київської ОВА Олексій Кулеба, близько половини абонентів регіону залишаються без світла.

– Київщина продовжує відновлюватись після ракетних обстрілів. На цей час у нас з електроенергією може бути лише половина споживачів Київської області. Відповідно, 50% – без електроенергії.

Без електроенергії перебувають не постійно одні й ті ж абоненти, йде переключення. Але ми, на жаль, не можемо поки вийти на графіки. І зараз відбуваються екстрені відключення, – сказав він.

За словами Кулеби, близько 600 тис. мешканців області залишаються без електропостачання.

Зараз дивляться

Нагадаємо, Укренерго заявило, що після масованої ракетної атаки 16 грудня в енергосистемі України виник значний дефіцит.

Читайте
Блекаут на декілька днів: на Київщині екстрено вимикатимуть світло

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка