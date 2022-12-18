Київська область може повернутися до планових відключень світла 20 грудня – Кулеба
Київська область повернеться до планових відключень електроенергії орієнтовно 20 грудня.
Як повідомив в ефірі національного телемарафону голова Київської ОВА Олексій Кулеба, близько половини абонентів регіону залишаються без світла.
– Київщина продовжує відновлюватись після ракетних обстрілів. На цей час у нас з електроенергією може бути лише половина споживачів Київської області. Відповідно, 50% – без електроенергії.
Без електроенергії перебувають не постійно одні й ті ж абоненти, йде переключення. Але ми, на жаль, не можемо поки вийти на графіки. І зараз відбуваються екстрені відключення, – сказав він.
За словами Кулеби, близько 600 тис. мешканців області залишаються без електропостачання.
Нагадаємо, Укренерго заявило, що після масованої ракетної атаки 16 грудня в енергосистемі України виник значний дефіцит.