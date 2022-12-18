Грудень, 18 в 18:00

У Первомайському районі Миколаївської області легковий автомобіль впав у річку, внаслідок чого загинули усі пасажири. Серед них було двоє дітей 2015 та 2017 року народження.

– 18 грудня близько 14:00 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Кінецьпіль Первомайської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області сталась надзвичайна ситуація: з автомобільного мосту у річку Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma внаслідок чого загинуло 5 осіб з них 2 дитини (2015 та 2017 р.н.), – йдеться у повідомленні ДСНС.

Зазначається, що транспортний засіб вилучили з водойми на берег за допомогою крана.

На Миколаївщині авто впало з мосту у річку: загинуло 5 людей, серед них – двоє дітей / 4 фотографии

До речі, раніше речник патрульної поліції Києва Андрій Молокоєдов повідомляв, як змінилась ситуація із ДТП з відключеннями світла та де найбільше аварій.