Грудень, 18 в 0:05

Стабілізаційні графіки вимкнення світла у Києві досі не працюють, а найбільше проблем із постачанням електроенергії у Печерському районі, частині лівого берега та декількох інших районах столиці.

Про це повідомив гендиректор енергетичної компанії Yasno, яка є оператором столичних електромереж Сергій Коваленко у Facebook.

– Наразі графіки не працюють. Деякі райони міста Києва страждають більше. Печерськ, частина лівого берега та деякі інші, – написав він.

За його словами, станом на вечір 17 грудня у столиці ситуація “лишається складною та критичною”.

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Сергій Коваленко повідомив, що ситуація ще далека від стабілізації, але “життю “пацієнта” нічого не загрожує”, маючи на увазі енергосистему.

– На жаль 100% гарантованої відповіді на запитання “коли з’явиться світло?” щодо конкретної адреси немає. Але ви можете бачити, що доступність зростає кожної години, – пояснив він.

Нагадаємо, Росія 16 грудня завдала чергових масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Ворог випустив по українських містах 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, але українські Протиповітряні сили знищили 60 крилатих ракет росіян. Втім, удари окупантів все дістались декількох об’єктів енергетичної інфраструктури та житлових будинків в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Міський голова Києва повідомляв, що вибухи лунали в Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах. Після ударів РФ по українській столиці перестав працювати метрополітен, який зміг відновити роботу лише на ранок 17 грудня. Також в Києві були перебої з електрикою, водо- і теплопостачанням.