Грудень, 18 в 14:39

Ще майже 650 полонених отримають від держави грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, йдеться про 474 звільнених з російського полону та 173 людини, яких незаконно утримує Росія.

Відповідна комісія міністерства ухвалила рішення про встановлення фактів позбавлення цих громадян свободи внаслідок вторгнення Росії в Україну. Перше її засідання відбулось 16 грудня.

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У Мінреінтеграції зазначають, що цю комісію створили на виконання Закону України Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей замість ліквідованої міжвідомчої комісії при Мінреінтеграції.

До її складу увійшли представники міністерства, інших органів державної влади та громадських організацій.

Нагадаємо, 1 грудня в межах обміну полоненими повернулися додому ще 50 українських військових.

Джерело: Мінреінтеграції

Фото: Мінреінтеграції