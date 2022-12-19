Грудень, 19 в 20:43

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтримав посилення відповідальності для військовослужбовців за самовільне залишення місця служби, військової частини чи поля бою, дезертирство, відмову застосовувати зброю, непокору та невиконання бойових наказів.

Відповідний коментар він оприлюднив у своєму офіційному Telegram-каналі. Залужний зазначив, що ця тема є досить складною, однак потребувала системного вирішення.

І саме це днями зробила Верховна Рада, котра ухвалила відповідний законопроєкт. Залужний закликав президента України Володимира Зеленського підписати документ.

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– Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, – зазначив Залужний.

Він наголосив, що “армія тримається на дисципліні”. А тому несправедливою є ситуація, коли прогалини в законодавстві дозволяють “відмовникам” сплатити штраф у розмірі до 10% бойових виплат чи отримати покарання з випробуванням.

Залужний уточнив, що залишені кимось бойові позиції змушені закривати інші військовослужбовці, а втрачені позиції дуже важко повертати.

– Більше того і це ключове, оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути, – пояснив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, більш мʼяке вирішення проблеми дезертирства чи невиконання бойових наказів можливе у мирний час, а не в умовах повномасштабної війни, коли потрібні швидкі та дієві рішення на фронті.

Залужний запевнив, що після внесення змін до законодавства посилення безкарності командирів не буде.

– Ні, командири так само несуть повну юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. І я повністю довіряю своїм підлеглим, – розповів він.

Залужний зазначив, що визнає існування проблем, які призводять до самовільного залишення військовими бойових позицій, та працює над їх усуненням.

– І проведені успішні операції щодо звільнення територій нашої держави є тому підтвердженням, – нагадав головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що публічно дискутувати на такі чутливі теми в демократичній державі – це нормально, проте ці розмови не повинні зашкодити Україні вигравати війну.

– Тому я закликаю всіх поставити крапку в цій дискусії. І разом наближати перемогу, – підсумував Залужний.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність для військовослужбовців за невиконання наказів командирів. Судам планують заборонити пом’якшувати покарання чи давати умовні терміни для військових, засуджених за непокору, невиконання наказу, погрози або насильство проти начальника, дезертирство, самовільне залишення військової частини чи поля бою.

Джерело: Telegram-канал Валерія Залужного