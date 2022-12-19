Грудень, 19 в 11:15

Президент США Джо Байден найближчим часом не збирається здійснювати візит в Україну, в основному через загрози безпеці.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела у Білому домі.

Зазначено, що минулого тижня Байден провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, який закликав свого американського колегу продовжувати постачання засобів ППО.

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Видання також додає, що у столицях обох країн зростає занепокоєння з приводу того, чого очікувати у наступній фазі війни.

– Холодна зима сповільнила бойові дії, які перетворилися на окопну війну у стилі Першої світової війни, але українські військові чиновники цього тижня попередили, що нещодавні переміщення російських військ та танків можуть сигналізувати про великий наступ найближчими тижнями, можливо, навіть на Київ, – йдеться в повідомленні.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков в інтерв’ю The Guardian заявив, що РФ може розпочати новий великий наступ вже на початку наступного року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив упевненість, що російські окупаційні війська спробують знову напасти на Київ.

Водночас колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що навряд чи Росія зможе мобілізувати необхідні ресурси для нового наступу на початку наступного року.