Грудень, 19 в 13:38

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов позитивно ставиться до прогнозів, що повномасштабна війна в Україні завершиться до літа 2023 року.

Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Українська правда, коментуючи відповідні заяви керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.

– Я хочу, щоб Кирило не помилявся. Позитивно ставлюся до цього прогнозу. Я хотів би, щоб це сталося раніше. Але з урахуванням того, що я реаліст, розумію, що раніше весни – літа у нас навряд чи буде таке свято. Але воно обов’язково буде на нашій вулиці, – наголосив Данілов.

Секретар РНБО не став прямо відповідати на запитання, чи зможуть Збройні сили України наступного року зайти до Луганська, Донецька та Сімферополя. Водночас він запевнив, що ці тимчасово окуповані міста обов’язково будуть звільнені.

Зараз дивляться

– Вони мають обов’язково бути повернуті до нас, це буде наша територія, там буде наша влада, – запевнив Данілов.

Відповідаючи на запитання, чи існує ще загроза для Києва з боку російських військ, секретар РНБО повідомив, що окупанти не відмовилися від ідеї захопити столицю України.

– Я хочу, щоб ми всі з вами розуміли: вони не відмовилися від ідеї знищити нашу націю. Якщо у них немає в руках Києва, у них в руках немає нічого – ми маємо це розуміти. Але чи будемо ми їм віддавати Київ, чи надамо ми їм таку можливість? Ні, – зазначив Данілов.

Він уточнив, що Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій, зокрема і до загроз з території Білорусі.

Данілов також не виключає, що в РФ можуть оголосити загальну мобілізацію, щоб “якомога більше було знищено їхніх громадян”.

– Для чого? Для того, щоб у них не було якихось неприємностей на їхній території. Тому що люди, яких вони сюди відправляють, повертаються у зовсім іншому стані фізичному, – повідомив він.

За прогнозами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, війська РФ спробують знову напасти на Київ. Країна-агресор наразі готує близько 200 тис. нових солдатів.

Як поінформував командувач Оперативного командування Південь Андрій Ковальчук, ЗСУ готуються до нового можливого вторгнення російських військ із північного напрямку на початку 2023 року, можливо в лютому.