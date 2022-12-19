Грудень, 19 в 14:11

У Києві після ранкових атак РФ дронами-камікадзе вдалося відновити роботу більшості котелень.

Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко.

– Після ранкових атак агресора на столицю і пошкодження об’єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень. Без опалення залишаються близько 3 % споживачів. Система водопостачання столиці працює в штатному режимі, – написав він.

Мер нагадав, Укренерго оголосило, що ситуація в енергетиці складна, тому діють аварійні та екстрені вимкнення.

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За його словами, найбільше в столиці від дефіциту електропостачання наразі страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони.

Київська міська прокуратура повідомила, що відкрите кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, близько 5-ї ранку 19 грудня вибухи у Києві пошкодили об’єкт інфраструктури на правому березі. Росіяни атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. Після цього у місті стали запроваджуватися екстрені відключення світла, графіки не діють.

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Джерело: Віталій Кличко, Київська міська прокуратура