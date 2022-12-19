Грудень, 19 в 10:42

У ніч на понеділок, 19 грудня, війська РФ атакували Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed. У столиці зафіксували понад 20 ворожих БПЛА, ППО вдалось знищили близько 15 дронів. Рятувальники вже ліквідували наслідки ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС.

Зазначено, що повідомлення про вибухи почали надходити з 04:46.

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Внаслідок ворожих обстрілів у Шевченківському та Солом’янському районах сталося падіння уламків на відкриту територію.

Окрім того, о 05:02 надійшло повідомлення, що внаслідок обстрілу є пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, на місці виникла пожежа. Її було ліквідовано о 07:40.

Нова атака РФ на Київ: у ДСНС показали наслідки влучань / 4 фотографии

Загалом на викликах з ліквідації наслідків обстрілів було задіяно 12 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 58 людей особового складу.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.