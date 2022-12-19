Окупанти обстріляли Донеччину: є загиблі та поранені
Російські окупаційні війська обстріляли ракетами та артилерією Донецьку область. Протягом минулої доби поліція зареєструвала сім порушень законів і звичаїв війни з їхнього боку.
Загарбники поцілили у чотири населені пункти – по містах Авдіївці, Бахмуту, селах Торське й Костянтинопіль.
У Нацполіції зазначають, що війська РФ використовували для ракетних ударів зенітний комплекс С-300, який призначений для враження повітряних цілей. Пошкоджені три будинки та ферма.
Дві ракети влучили по селу Костянтинопіль, унаслідок чого пошкоджена інфраструктура. За попередніми даними, люди не постраждали.
Внаслідок артилерійських обстрілів у селі Торське та Бахмуті загинули люди. У місті також є травмовані. За даними Донецької ОВА, там дві людини померли та троє зазнали поранень. Були пошкоджені два приватні будинки. Ще один загиблий у Торському поблизу Лимана.
Крім цього, у Сіверську російськими окупаційними військами пошкоджена адміністративна будівля, а у Парасковіївці Соледарської громади — приватний будинок.
Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).
Джерело: Донецька ОВА