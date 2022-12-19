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Факти / Україна

Окупанти обстріляли Донеччину: є загиблі та поранені

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Обстріл Донеччини 18 грудня
Фото: Нацполіція

Російські окупаційні війська обстріляли ракетами та артилерією Донецьку область. Протягом минулої доби поліція зареєструвала сім порушень законів і звичаїв війни з їхнього боку.

Загарбники поцілили у чотири населені пункти – по містах Авдіївці, Бахмуту, селах Торське й Костянтинопіль.

У Нацполіції зазначають, що війська РФ використовували для ракетних ударів зенітний комплекс С-300, який призначений для враження повітряних цілей. Пошкоджені три будинки та ферма.

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Дві ракети влучили по селу Костянтинопіль, унаслідок чого пошкоджена інфраструктура. За попередніми даними, люди не постраждали.

Внаслідок артилерійських обстрілів у селі Торське та Бахмуті загинули люди. У місті також є травмовані. За даними Донецької ОВА, там дві людини померли та троє зазнали поранень. Були пошкоджені два приватні будинки. Ще один загиблий у Торському поблизу Лимана.

Крім цього, у Сіверську російськими окупаційними військами пошкоджена адміністративна будівля, а у Парасковіївці Соледарської громади — приватний будинок.

Обстріл Донеччини 18 грудня
Обстріл Донеччини 18 грудня
Обстріл Донеччини 18 грудня
Обстріл Донеччини 18 грудня
Обстріл Донеччини 18 грудня
Обстріл Донеччини 18 грудня
Окупанти обстріляли Донеччину: є загиблі та поранені / 3 фотографии

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Джерело: Донецька ОВА

Джерело: Нацполіція
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