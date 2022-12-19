Початок співпраці: міністр оборони Болгарії прибув до України з офіційним візитом

Грудень, 19 в 21:55

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов прибув з візитом до України для обговорення подальшої оборонної співпраці.

Про це написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

– Честь вітати міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова в Україні. Вдячний за рішення Болгарії надати допомогу у гарантуванні безпеки України. З нетерпінням очікуємо подальшого розвитку оборонної співпраці між Україною та Болгарією, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 9 грудня болгарський парламент схвалив список озброєнь, складений тимчасовим урядом. Таким чином, Болгарія вперше від початку повномасштабного російського вторгнення офіційно надішле Україні військову допомогу.

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Фото: Олексій Резніков